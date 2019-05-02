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В Венесуэле прошла новая волна противостояния режиму Мадуро

В Венесуэле прошла новая волна противостояния режиму Мадуро
02:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Новые демонстрации состоялись на следующий день после насильственных протестов 30 апреля.

В Венесуэле прошла новая волна протестов оппозиции с целью устранения от власти президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает DPA со ссылкой на местные СМИ.

"Венесуельцы по всей стране вышли на улицы в среду в ответ на призыв лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который заявил, что началась "завершающая фаза" плана устранения от власти президента Николаса Мадуро", - говорится в сообщении.

Новые демонстрации состоялись на следующий день после насильственных протестов во вторник, когда сторонники оппозиции столкнулись с силами, верными Мадуро.

24-летний мужчина погиб в центральном штате Арагуа, в то время как по меньшей мере 100 человек получили ранения по всей стране, сообщает телеканал Todo Noticias. Негосударственная организация Foro Penal заявила, что во время протестов были арестованы 119 человек.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что правительство своими действиями предотвратило попытку переворота, в то время как Мадуро обвинил оппозицию в попытке инициировать вооруженное противостояние между венесуэльцами для оправдания иностранной интервенции.

Напомним: во вторник 30 апреля Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей стадии «Операции Свобода» с целью свержения режима Николаса Мадуро. В правительстве Венесуэлы заявили о попытке переворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

Тысячи сторонников венесуэльской оппозиции вышли на шоссе возле авиабазы «Ла Карлотта» в Каракасе. Солдаты, которые поддерживают Гуайдо, надели синие нарукавные повязки, чтобы продемонстрировать свою преданность лидеру оппозиции. Полиция и военные, поддерживающие Мадуро, встретили демонстрантов слезоточивым газом, водяными пушками и бронетехникой. Лоялисты режима въехали в толпу манифестантов на бронированных автомобилях, в результате чего пострадали люди.

По словам представителей здравоохранения Венесуэлы, во время столкновений в Каракасе 69 человек получили ранения, в том числе двое - пулевые.

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Венесуэла, Николаса Мадуро, Ситуация в Венесуэле, Режим Мадуро, Новая волна противостояния.
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