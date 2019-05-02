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Додон сомневается в реальности коалиции

Додон сомневается в реальности коалиции
07:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент Молдовы сомневается, что блок ACUM согласится на формирование парламентской коалиции с Партией социалистов.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил сомнения по поводу того, что депутаты от избирательного блока ACUM согласятся на формирование парламентской коалиции с Партией социалистов. Об этом он заявил на первомайском митинге в Кишиневе.

«Мы предложили другой оппозиционной партии, избирательному блоку ACUM, создать прочное коалиционное правительство и большинство. К сожалению, правые еще не созрели до политического совершеннолетия. У них еще месяц, хотя у меня есть большие опасения, что они смогут оставить свои амбиции», - заявил Додон.

Ранее Партия социалистов предложила избирательному блоку ACUM создать парламентское большинство при условии, что лидер ПС Зинаида Гречаная будет избрана спикером парламента, а сопредседатель блока от партии «Действие и солидарность» Майя Санду станет премьер-министром. В ACUM от этого предложения отказались, настаивая на утверждении миноритарного правительства и избрании спикером другого своего сопредседателя, руководителя партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.

На парламентских выборах, состоявшихся в Молдове 24 февраля, Партия социалистов получила 35 мандатов, Демократическая партия - 30, ACUM - 26, партия «Шор» - 7. В парламент прошли также три независимых кандидата. По закону для формирования и утверждения правительства необходимы голоса как минимум 51 депутата из 101.

Если в течение трех месяцев с начала работы законодательного органа (с 21 марта) коалиция не будет создана, президент имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы.

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Молдова, Коалиция, Президент Молдовы, Игорь Додон, Блок ACUM.
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