Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Жертвами Эболы в Демократической Республике Конго стали почти тысяча человек

Жертвами Эболы в Демократической Республике Конго стали почти тысяча человек
18:46 Пт, 3 Май 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира: Распространение заболевания происходит стремительными темпами из-за участившихся атак повстанческих сил.

Число жертв вируса Эболы в Демократической Республике Конго во время последней вспышки может возрасти до 1 тысячи человек, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

В настоящее время от опасного заболевания уже умерли 994 жителя Конго, передает AP.

Отмечается, что работу эпидемиологов и специализированных медицинских центров осложняют атаки местных повстанческих сил. Их с января 2019 года зафиксировано 119.

Напомним, о смертельном вирусе Эбола в мире заговорили в 2014 году. Тогда эпидемия лихорадки вспыхнула в Западной Африке, но вирус также попал на другие континенты.

Опасались смертельной лихорадки и даже проводили учения, как изолировать больных Эболой и в Украине.

От Эболы врачи вакцинировали уже 96 тысяч граждан Конго. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, чтобы преодолеть болезнь, придется удвоить усилия и действовать всем миром.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эбола, ВОЗ, ДРК, Демократическая республика Конго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
В Луну врезался огромный метеорит (Фото)
В Луну врезался огромный метеорит (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь