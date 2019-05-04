Гуайдо намерен обратиться к военнослужащим Венесуэлы

Новости мира: Гуайдо призовет военных присоединиться к протестам в Венесуэле.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в субботу сделает новый призыв к вооруженным силам, чтобы те присоединились к протестам оппозиции на военных базах страны.

Об этом сообщает AFP.

"Мирно, вежливо ... мы собираемся передать простой документ, обращение к Вооруженным силам выслушать призыв Венесуэлы о том, что быстрый переход для проведения свободных выборов возможен", - заявил Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе.

30 апреля Гуайдо объявил о начале завершающей стадии "Операции Свобода" с целью свержения режима Николаса Мадуро. В тот же день в правительстве Венесуэлы заявили о попытке переворота группой военнослужащих, примкнувших к оппозиции. Последовавшие за этим протесты привели к столкновениям с лоялистами правительства Мадуро. В результате стычек четыре человека были убиты и более 300 человек получили ранения.