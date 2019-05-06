Наступление на Триполи: Хафтар призвал войска продолжать наступление

Новости мира: Хафтар призывает войска продолжать наступление на Триполи во время Рамадана.

Командующий самопровозглашенной Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар призвал войска активизировать бои за Триполи в мае.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Ливийский военный лидер Халифа Хафтар призвал свои войска продолжать наступление на столицу Триполи, игнорируя призыв Организации Объединенных Наций к прекращению огня по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан", - говорится в сообщении.

По словам генерала, лояльные ему войска должны продолжить преследовать и разгромить силы противника даже во время Рамадана.

"Рамадан - это месяц джихада (священной войны - ред.). Наши сражения с террористами в Бенгази и Дерне не прекращались в Рамадан в прошлом", - сказал Хафтар, напомнив о восточных городах, которые его войска захватили в 2017 и 2018 годах.

Согласно The Guardian, заявление генерала прозвучало всего через несколько часов после призыва ООН на неделю объявить гуманитарное перемирие с 04:00 утра понедельника в связи с наступлением месяца Рамадан.

Как отмечает издание, в ходе последней волны боевых действий в Ливии около 200 человек погибли и более 1000 получили ранения.

Подразделения Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара 4 апреля начали наступление на Триполи.