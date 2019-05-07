В Мексике разбился пассажирский самолет

Новости мира: На борту самолета находилось 13 человек.

В Мексике в горной местности разбился частный самолет Bombardier Challenger 601. Об этом сообщает портал Info7.

Самолет исчез с радаров во время полета над территорией муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила еще в воскресенье, 5 мая. Предварительно, на борту находились двое членов экипажа и 11 пассажиров. Их судьба пока неизвестна.

Судно направлялось из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей. Пассажиры возвращались после просмотра бокса.

Напомним, в России пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, вечером 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку. В России официально сообщили о 41 погибшем. Следом России рассматривает три основные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, которые проводили технический осмотр борту; неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.