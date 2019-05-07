Кулеба: РФ должна оставаться в Совете Европы, чтобы выполнять его решения

Новости мира: Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия должна остаться в составе СЕ.

Оставаясь в Совете Европы, Россия должна выполнять решения этой организации, принятые в ответ на российскую агрессию против Украины.

Так постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал в Twitter высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия должна остаться в составе СЕ.

“Украина тоже хочет, чтобы Россия оставалась в Совете Европы и выполняла решения, принятые в ответ на российскую агрессию против Украины”, - отметил Кулеба.

Україна теж хоче, щоб Росія залишалася у Раді Європи і виконувала рішення цієї організації, ухвалені у відповідь на російську агресію проти України. Але ми не хочемо, щоб Росії пробачали усі її порушення та агресію аби лише вона залишалася в Раді Європі. https://t.co/r6MDjlRog2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 6 мая 2019 г.

Но, добавил он, “мы не хотим, чтобы России прощали все ее нарушения и агрессию, лишь бы только она оставалась в Совете Европы”.

Франция во второй половине мая начинает полугодовое председательство в Комитете министров Совета Европы. Сейчас действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в Ассамблею, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.