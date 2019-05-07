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Кулеба: РФ должна оставаться в Совете Европы, чтобы выполнять его решения

Кулеба: РФ должна оставаться в Совете Европы, чтобы выполнять его решения
06:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия должна остаться в составе СЕ.

Оставаясь в Совете Европы, Россия должна выполнять решения этой организации, принятые в ответ на российскую агрессию против Украины.

Так постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал в Twitter высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия должна остаться в составе СЕ.

“Украина тоже хочет, чтобы Россия оставалась в Совете Европы и выполняла решения, принятые в ответ на российскую агрессию против Украины”, - отметил Кулеба.

 

Но, добавил он, “мы не хотим, чтобы России прощали все ее нарушения и агрессию, лишь бы только она оставалась в Совете Европы”.

Франция во второй половине мая начинает полугодовое председательство в Комитете министров Совета Европы. Сейчас действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в Ассамблею, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

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РФ, Дмитрий Кулеба, Эммануэль Макрон, Комментарий в Twitter.
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