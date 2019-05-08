Шефчович обсудил энергобезопасность Украины с экс-генсеком НАТО

Новости мира: Марош Шефчович помимо энергетической безопасности Украины он также обсудил и продолжающиеся реформы энергетического сектора.

Вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, заявивший в конце апреля о намерении провести трехсторонние переговоры по газу (ЕС-РФ-Украина) в ближайшие недели, принял в среду бывшего генерального секретаря НАТО и советника нынешнего президента Украины Андерса Фог Расмуссена и обсудил с ним вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Отличная дискуссия с М.Шефчовичем о повышении энергетической безопасности Украины и Европы. Без сомнения, он много сделал - в пределах своих полномочий - для достижения этой цели за последние 5 лет", - написал по итогам встречи экс-генсек НАТО в своем твиттере.

М.Шефчович добавил, что помимо энергетической безопасности Украины он также обсудил с А.Расмуссеном продолжающиеся реформы энергетического сектора.