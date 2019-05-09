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Кент положительно оценил работу МВД на выборах президента Украины

Кент положительно оценил работу МВД на выборах президента Украины
03:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Зампомощник госсекретаря США Джордж Кент считает, что МВД отлично справилась с задачей обеспечить безопасность на выборах президента Украины.

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече в среду в Киеве обсудили результаты работы МВД во время выборов президента Украины.

"Заместитель помощника госсекретаря Кент отметил работу команды министра внутренних дел Арсена Авакова по обеспечению безопасности на президентских выборах. Он также призвал украинских чиновников активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институций", - говорится на странице посольства США в Украине в Фейсбуке.

Как сообщает департамент коммуникации МВД, А.Аваков заверил Дж.Кента, что правоохранители готовы к обеспечению порядка на парламентских выборах осенью: "Наши подразделения полностью готовы к обеспечению правопорядка во время парламентских выборов осенью".

Министр также подчеркнул, что проведение честных и прозрачных выборов - это вопрос национальной безопасности. "Мы с задачей справились. Я неоднократно говорил, что только силами полиции честных выборов не достигнешь, если общество не воспринимает эту философию. Мы стали свидетелями новой культуры избирательного процесса", - озвучил он свою оценку президентских выборов.

"Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии отметил аполитичность МВД во время демократического волеизъявления украинского народа", - сказано в сообщении департамента коммуникации МВД.

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Украина, МВД, Выборы Президента в Украине, Джордж Кент, Работа МВД на выборах.
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