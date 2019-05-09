В Венесуэле задержан один из лидеров оппозиции

Новости мира: Сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.

Причиной задержания соратника временного президента страны Хуана Гуайдо стало то, что около недели назад он поддерживал попытку свержения власти. Об этом пишет DW.

Незадолго до того, как Самбрано был задержан, он написал в Twitter, находясь в салоне своей машины, что агенты Службы национальной безопасности Венесуэлы эвакуировали его автомобиль от резиденции его партии: "Когда мы отказались выходить, они использовали кран, чтобы насильно доставить нас прямо в Эль-Эликойде (следственный изолятор при штаб-квартире службы. - ред.)". Гуайдо как глава парламента осудил задержание своего заместителя.

"Мы предупреждаем народ Венесуэлы и международное сообщество: режим похитил вице-спикера Национальной ассамблеи", - написал он в Twitter.

По словам лидера оппозиции, режим Мадуро пытается "разрушить власть, которая представляет всех венесуэльцев".

"Но они не добьются этого", - выразил уверенность Хуан Гуайдо.

Напомним, в конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.

США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.

В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.

30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.

Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.