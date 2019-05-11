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В столице Колумбии прогремел взрыв: есть погибшие

В столице Колумбии прогремел взрыв: есть погибшие
09:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Четыре человека погибли в результате взрыва в столице Колумбии.

По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, который произошел в столице Колумбии Боготе. От взрыва разошлось масштабное облако пыли, от которого также пострадали люди. Кроме погибших, пострадали еще как минимум 10 человек. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo, передает УНН.

По данным издания, инцидент произошел днем в пятницу в одном из домов в западной части города.

Известно, что четыре человека погибли на месте, еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Сообщается, что в результате взрыва повреждения получили автомобили, которые проезжали мимо здания.

 

В настоящее время район, где произошел инцидент, перекрыт, на месте работают пожарные и медики. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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Колумбия, Взрыв, Боготе.
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