Правящий "Африканский национальный конгресс" побеждает на выборах в ЮАР

Новости мира: Правящая партия ЮАР по итогам подсчета почти 100% голосов получила значительную поддержку народа.

Южноафриканская правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANC) по итогам подсчета 99,9% бюллетеней получила 57% голосов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ожидается, что официальные результаты выборов в ЮАР буду объявлены позднее в субботу.

По данным агентства, явка избирателей составила 65%. Низкая явка стала результатом коррупционного скандала вокруг ANC, который ранее привел к отставке президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Эти выборы стали первыми для ANC под руководством президента Сирила Рамафосы, сместившего в прошлом году с этого поста Дж.Зуму, руководившего ЮАР почти 10 лет.

В ходе всеобщих выборов в ЮАР избираются члены Национальной ассамблеи. Партия, обеспечившая себе большинство в парламенте, утвердит своего кандидата на пост президента страны.