Скачать
Суббота, 11.05.2019
Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке
Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке
Минкультуры отрицает информацию о возобновлении работы УПЦ (КП)
Минкультуры отрицает информацию о возобновлении работы УПЦ (КП)
Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах
Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах
Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon
Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon

Правящий "Африканский национальный конгресс" побеждает на выборах в ЮАР

Правящий "Африканский национальный конгресс" побеждает на выборах в ЮАР
12:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Правящая партия ЮАР по итогам подсчета почти 100% голосов получила значительную поддержку народа.

Южноафриканская правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANC) по итогам подсчета 99,9% бюллетеней получила 57% голосов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ожидается, что официальные результаты выборов в ЮАР буду объявлены позднее в субботу.

По данным агентства, явка избирателей составила 65%. Низкая явка стала результатом коррупционного скандала вокруг ANC, который ранее привел к отставке президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Эти выборы стали первыми для ANC под руководством президента Сирила Рамафосы, сместившего в прошлом году с этого поста Дж.Зуму, руководившего ЮАР почти 10 лет.

В ЮАР завершились парламентские выборы

В ходе всеобщих выборов в ЮАР избираются члены Национальной ассамблеи. Партия, обеспечившая себе большинство в парламенте, утвердит своего кандидата на пост президента страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЮАР, Выборы в ЮАР, Африканский национальный конгресс, ANC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
02 Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
03 Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Лучшие поздравления с днем рождения 11 мая: стихи и открытки
05 Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
&quot;Совсем еще девочка&quot;: Катя Осадчая показала фото одной с первый съемок &quot;Светской жизни&quot;
"Совсем еще девочка": Катя Осадчая показала фото одной с первый съемок "Светской жизни"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь