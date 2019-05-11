Эмбарго США: На Кубе ограничат покупку продуктов питания и средств гигиены

Новости мира: На Кубе вводят ограничения на покупку продуктов.

Из-за финансового кризиса власти Кубы вводят в стране ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены. В частности, кубинцы смогут покупать только фиксированное количество таких продуктов, как курица, рис, яйца, фасоль, колбаса, мыло, моющие средства и зубная паста.

Об этом объявила министр торговли страны Бетси Диас, сообщает в субботу DW.

Целью этих мер является "справедливое и разумное" распределение дефицитных продуктов среди населения, отметила она. "Мы призываем к спокойствию", - заявила она и добавила, что по крайней мере нормы для растительного масла будут сохранены в обычном объеме.

Кубинское правительство считает, что в кризисе на острове и дефиците поставок продукции виноваты Соединенные Штаты, усилившие против страны торговое эмбарго. Впрочем экономисты видят причину проблемы в слабости собственного производства страны и зависимости от близкого союзника - Венесуэлы, которая сейчас также попала под американские санкции. Президент США Дональд Трамп требует от Кубы прекратить поддержку Венесуэлы.

Куба импортирует примерно две трети своих продуктов на около два миллиарда долларов ежегодно. Частичный дефицит некоторых пищевых продуктов наблюдался в течение многих лет.

В начале апреля лидер Коммунистической партии Рауль Кастро заявил, что нынешний экономический кризис на острове аналогичен кризису 1990-х годов, связанному с распадом СССР. Он призвал кубинцев подготовиться к сложным временам.