Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
Сыроид: Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов
Сыроид: Я не вижу оснований для объявления досрочных выборов
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Достойная замена: Ольга Сумская показала подросших дочерей
Достойная замена: Ольга Сумская показала подросших дочерей

Эмбарго США: На Кубе ограничат покупку продуктов питания и средств гигиены

Эмбарго США: На Кубе ограничат покупку продуктов питания и средств гигиены
22:57 Сб, 11 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: На Кубе вводят ограничения на покупку продуктов.

Из-за финансового кризиса власти Кубы вводят в стране ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены. В частности, кубинцы смогут покупать только фиксированное количество таких продуктов, как курица, рис, яйца, фасоль, колбаса, мыло, моющие средства и зубная паста.

Об этом объявила министр торговли страны Бетси Диас, сообщает в субботу DW.

Целью этих мер является "справедливое и разумное" распределение дефицитных продуктов среди населения, отметила она. "Мы призываем к спокойствию", - заявила она и добавила, что по крайней мере нормы для растительного масла будут сохранены в обычном объеме.

Кубинское правительство считает, что в кризисе на острове и дефиците поставок продукции виноваты Соединенные Штаты, усилившие против страны торговое эмбарго. Впрочем экономисты видят причину проблемы в слабости собственного производства страны и зависимости от близкого союзника - Венесуэлы, которая сейчас также попала под американские санкции. Президент США Дональд Трамп требует от Кубы прекратить поддержку Венесуэлы.

Куба импортирует примерно две трети своих продуктов на около два миллиарда долларов ежегодно. Частичный дефицит некоторых пищевых продуктов наблюдался в течение многих лет.

В начале апреля лидер Коммунистической партии Рауль Кастро заявил, что нынешний экономический кризис на острове аналогичен кризису 1990-х годов, связанному с распадом СССР. Он призвал кубинцев подготовиться к сложным временам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Куба, Продукты питания, Эмбарго, Средства гигиены, Бетси Диас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
02 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
03 Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Лучшие поздравления с днем рождения 11 мая: стихи и открытки
05 Королева Британии Елизавета II готовится к смерти: что известно на сегодняшний день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Франция намерена модернизировать Совет Европы в условиях новых вызовов
Франция намерена модернизировать Совет Европы
В США танкер столкнулся с нефтяными баржами
В США танкер столкнулся с нефтяными баржами
Украинские авиакомпании стали более пунктуальными
Украинские авиакомпании стали более пунктуальными
Молодая мама Кьяра Ферраньи продемонстировала шикарную фигуру
Молодая мама Кьяра Ферраньи продемонстировала шикарную фигуру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь