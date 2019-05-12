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На Кубе прошла акция в поддержку прав сексуальных меньшинств

На Кубе прошла акция в поддержку прав сексуальных меньшинств
09:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Более 100 демонстрантов вышли на улицы Гаваны, где столкнулись с полицией и силами государственной безопасности.

Представители ЛГБТ-сообщества провели в столице Кубы акцию в поддержку прав сексуальных меньшинств. Об этом сообщает DW.

Около ста активистов в субботу направились из центра Гаваны к набережной. Через 500 метров участников шествия остановила полиция. Некоторые демонстранты попытались прорвать оцепление, не менее трех из них были задержаны.

В декабре 2018 года власти Кубы отказались включить в текст новой конституции формулировку, допускающую заключение однополых браков. Секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста объяснил решение отказаться от этого параграфа отрицательной реакцией кубинцев.

Первоначально в статье 68-й проекта конституции говорилось, что "брак является добровольно заключенным союзом между двумя людьми" без указания их пола. В ходе всенародного обсуждения около 158 тысяч кубинцев из 192 тысяч человек, высказавшихся по этому вопросу, потребовали сохранить формулировку, согласно которой брак является союзом между мужчиной и женщиной. Новая конституция вступила в силу в апреле.

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Гомосексуалы на Кубе долгое время подвергались гонениям и дискриминации. Фидель Кастро в 2010 году признал эти действия несправедливыми. Дочь бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Мариэла считается одной из ведущих защитниц прав ЛГБТ-сообщества на Кубе. Она руководит Национальным центром сексуального образования и является членом Национальной ассамблеи народной власти.

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ЛГБТ, Куба, Гавана, Сексуальные меньшинства.
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