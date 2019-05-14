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Президент США рассказал о планах встретиться с Путиным на саммите G20

Президент США рассказал о планах встретиться с Путиным на саммите G20
03:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Cаммит "Большой двадцатки" пройдет 28-29 июня в японском городе Осака.

Президент США Дональд Трамп сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20. О планах встречи Трамп сообщил журналистам во время переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, передает Bloomberg.

"Разумно иметь хорошие отношения с Россией", - добавил президент США.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. "Нет. Запросов никаких не было", - заявил он РБК.

14-й саммит "Большой двадцатки" пройдет 28-29 июня в японском городе Осака.

Напомним, во время предыдущего саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.

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Владимир Путин, Дональд Трамп, Осака, Саммит G20, Cаммит, Трамп встретиться с Путином.
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