Помпео рассказал, с какими позициями летит в Россию

Новости мира: Помпео подтвердил, что на встрече с Лавровым и Путиным в Сочи он планирует обсудить вызовы, которые создает Россия для выборов в США и других странах.

Вашингтон решительно не соглашается с действиями Москвы и готов усиливать давление на нее. Однако есть моменты, где США и РФ имеют общие интересы, например, в борьбе с терроризмом.

Такие позиции государственный секретарь США Майкл Помпео озвучил в интервью телеканалу CNBC перед визитом в Россию.

"Мы вложили деньги в наше министерство обороны. Владимир Путин не может воспринимать это как хорошую вещь для себя", - отметил глава Госдепа.

Он подчеркнул, что шаги нынешней администрации – в отличие от предыдущей – не должны вызывать сомнений в том, насколько серьезно Вашингтон сейчас не соглашается с действиями Кремля и "готов поднимать цену для России".

Помпео, в частности, привел позицию по Венесуэле, которую он будет обсуждать во вторник в РФ.

"Наша миссия в Венесуэле очень четкая. Мы хотим, чтобы там не было вмешательства других стран. Мы не хотим иностранного вмешательства со стороны Китая, Ирана, России, Кубы или кого-то другого. Мы хотим, чтобы венесуэльский народ вернул себе свою страну и имел собственную демократию", - отметил госсекретарь.

В то же время, по его словам, США могли бы взаимодействовать с Россией - например, в Афганистане, а также в других регионах, где сохраняется угроза терроризма. "Посмотрим, какого прогресса мы сможем достичь", - заметил госсекретарь.

Помпео собирается во вторник посетить Сочи для встречи с Лавровым и Путиным. Ранее планировалось, что в понедельник госсекретарь побывает еще и в Москве, однако он изменил планы в последний момент и осуществил визит в Брюссель.