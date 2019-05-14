В Судане обвинили экс-президента в убийстве протестующих

В Судане выдвинуты официальные обвинения бывшему главе государства Омару аль-Баширу в убийстве участников акций протеста.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление главного прокурора Судана.
"Судан обвинил недавно свергнутого президента Омара аль-Башира в причастности к убийствам протестующих", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Омар аль-Башир был свергнут в ходе народных волнений и военного переворота 11 апреля этого года. Вскоре его отправили в тюрьму.
В начале мая экс-президента должны были допросить по делу об отмывании денег и финансировании терроризма.