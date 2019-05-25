Новый президент ЮАР принял присягу

Новости мира: Церемония инаугурации состоялась в столице страны Претории на стадионе.

В Южноафриканской республике принял присягу новый президент.

Об этом сообщает, сообщает Reuters.

Профсоюзный деятель, который стал бизнесменом, Сирил Рамафоса, во время инаугурационной речи пообещал создать новые рабочие места и бороться с глубоко укоренившейся коррупцией, сдерживающей экономический рост ЮАР.

На церемонии инаугурации Рамафосы, который стал четвертым демократически избранным президентом страны после окончания апартеида, присутствовали около 32 тыс. человек.

Партия "Африканский национальный конгресс", которую возглавляет Рамафоса, набрала 57,5% голосов на всеобщих выборах в начале мая, что позволило ей сформировать большинство в парламенте и утвердить кандидатуру своего лидера на пост президента.

Рамафоса стал председателем АНК в конце 2017 года и заменил скандального предшественника Джейкоб Зуму на посту президента в феврале 2018 года, за год до окончания срока полномочий последнего.