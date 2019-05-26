В Ливии из плена освободили двух журналистов

Новости мира: Из плена армии генерала Хафтара освободили двух журналистов.

Ливийская национальная армия под командованием генерала Халифы Хафтара освободила двух журналистов, в начале месяца захваченных в заложники к югу от Триполи.

Об этом информирует Анадолу.

“Два сотрудника телеканала, El-Ahrar Мухаммед аль-Карадж и Мухаммед еш-Шейбани, освещавшие бои в окрестностях Триполи, были взяты в плен армией генерала Хафтара около трех недель назад”, - говорится в сообщении.

Телеканал требует привлечь к ответственности виновных в инциденте.

Подразделения Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара четвертого апреля начали наступление на Триполи. Они штурмуют столицу в основном с южного направления. В ответ силы Правительства национального примирения начали контрнаступление “Буркан аль-Гадаб” ("Гнев вулкана").