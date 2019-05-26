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В Перу произошло мощное землетрясение

В Перу произошло мощное землетрясение
11:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Сильное землетрясение произошло на севере Перу, информации о разрушениях нет.

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение располагался на суше - в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас.

Как отмечается, угрозы цунами для региона пока объявлено не было.

Подземные толчки, как указывается в сообщении USGS, зафиксировали в 7:41 по времени UTC (10:41 - киевское время). Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Очаг залегал на глубине 115 км.

Остальных деталей о случившемся в геологической службе пока не сообщают. Информации о пострадавших или разрушениях в результате происшествия пока также нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что 14 мая у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,5. Сообщалось об угрозе возникновения цунами. Эпицентр подземных толчков находился в 45 км к северо-востоку от города Кокопо. Подземные толчки залегали на глубине 10 км.

Кроме того, в ночь на 25 мая на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Извержение длилось около пяти минут. Поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана. Девять поселений, расположенные рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом.

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Землетрясение, Жертвы, Цунами, Землетрясение в Перу.
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