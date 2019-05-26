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Новый премьер Индии после назначения готовится сформировать правительство

Новый премьер Индии после назначения готовится сформировать правительство
18:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Президент Индии назначил главой правительства Нарендра Моди после победы его партии на выборах.

Президент Индии Рам Натх Ковинд в субботу, 25 мая, назначил Нарендру Моди премьер-министром страны после того, как возглавляемая им «Бхаратия Джаната парти» (Индийская народная партия) победила на парламентских выборах.

Как сообщает DW, президент также попросил Моди назвать имена будущих министров его правительства и назначить дату принятия им присяги на второй срок. По данным СМИ, Моди скорее всего будет приведен к присяге 30 мая.

После объявления результатов голосования Моди заявил, что «эти выборы стали движением социального единства».

«В целом выборы разделяют, создают дистанцию и создают стены. Но выборы в 2019 году сработали, чтобы разбить стены», - подчеркнул он.

На выборах, проходивших в Индии с 11 апреля по 19 мая, «Бхаратия Джаната парти» получила 303 места в 545-местном парламенте. Это больше, чем необходимо для того, чтобы сформировать правительство страны. Главный конкурент Моди на выборах – «Индийский национальный конгресс» во главе с Рахулом Ганди - получил всего 52 места в парламенте, а «Всеиндийский тринамул конгресс» министра штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи - 22 места.

Нарендра Моди возглавляет индийское правительство с мая 2014 года.

Всего более 900 миллионов индейцев могли принять участие в выборах нижней палаты парламента, в которой баллотировались около восьми тысяч кандидатов из 460 партий. Народная палата Индии насчитывает 545 депутатов, из которых двух назначает президент, а других 543 избирают на пять лет при всеобщего прямого голосования на основе мажоритарной системы.

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Индия, Нарендра Моди, Индийская народная партия.
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