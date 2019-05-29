Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Волкер: США готовы сотрудничать с Украиной в улучшении её военных возможностей
Волкер: США готовы сотрудничать с Украиной в улучшении её военных возможностей
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Настоящая сказка, в которую хочеться окунуться с головой (Фото)
Настоящая сказка, в которую хочеться окунуться с головой (Фото)

Папа римский хочет лично сказать Трампу о недопустимости строительства стены на границе с Мексикой

Папа римский хочет лично сказать Трампу о недопустимости строительства стены на границе с Мексикой
06:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Папа римский Франциск считает, что нельзя строить пограничные стены.

Папа римский Франциск заявил, что готов лично сказать президенту США Дональду Трампу о том, что строить пограничные стены неправильно.

"Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головных болей и столько страданий", - сказал понтифик в интервью мексиканскому телеканалу "Телевиса".

"Разлучение детей с родителями идет вразрез с законом природы, и это христиане. Вы не можете так поступать. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. И что защищать? Территорию или экономику страны, или кто знает, что", - отметил Франциск, добавив, что такая политика "очень грустна".

На вопрос, скажет ли он Трампу то же самое, если бы американский президент сидел напротив него, Франциск ответил: "То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично... Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками стен, которые они строят ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Папа Римский, Мексика, Дональд Трамп, Франциск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
02 Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
03 Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка
04 Саакашвили сказал, когда вернется в Украину
05 СМИ: Няня, нанятая герцогиней Сассекской, уволилась спустя две недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь