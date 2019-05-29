Волкер: США готовы сотрудничать с Украиной в улучшении её военных возможностей

Новости мира: США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной в дальнейшем предоставлении ей оборонного летального оружия, сообщает посольство Украины в США.

"США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите". Конгресс принял международное военное финансирование, которое предусматривает поддержку Украины в виде предоставления различных видов вооружений, в частности противотанковых и протиснайперських систем. Мы будем продолжать консультироваться с Украиной относительно ее оборонных нужд. Кроме того, мы также готовы к военным продаж за границу, то есть Украина может покупать военную технику в США ", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.