Оппозиция Венесуэлы о "мирных переговорах": Встреча завершилась без достижения соглашения

Новости мира: Оппозиция Венесуэлы признала безрезультатной встречу с представителями Мадуро в Норвегии.

Очередная встреча делегатов правительства Венесуэлы со стороны действующего президента Николаса Мадуро с их политическими противниками - стороной оппозиции Хуана Гуайдо, которую организовывали в Осло при посредничестве властей Норвегии, не принесла результатов.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении представительства лидера оппозиции Боливарианской Республики Гуайдо, передает УНН.

"Эта встреча завершилась без достижения соглашения", — указывается в тексте. Венесуэльская оппозиция также поблагодарила Норвегию за ее намерение "внести вклад в поиске выхода из хаоса, от которого страдает" южноамериканская страна, и заявила о готовности продолжать двигаться к решению кризиса вместе с Группой Лимы и Международной контактной группой.

В распространенном ранее в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.