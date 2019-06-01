В Гондурасе протестующие подожгли посольство США

Новости мира: Участники акций в столице Гондураса Тегусигальпе подожгли шины у входа в главное здание посольства США.

У входа в американское дипломатическое учреждение участники антиправительственных акций разложили костер из покрышек. Об этом сообщает El Nuevo Herald.

“Демонстранты, участвующие в акциях протеста учителей и врачей в Гондурасе, собрались в пятницу возле посольства США в Тегусигальпе и сожгли шины у входа в его главное здание”, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ходе акций протеста учителей и врачей, которая продолжается в столице Гондураса уже второй день. Работники социальной сферы выражают недовольство законами об образовании и здравоохранении.

Отмечается, что протестующие, которые скрывали свои лица, принесли к входу в посольство автомобильные шины и подожгли их. “Пламя достигало в высоту пяти метров, выпуская плотные столбы черного дыма”, - пишет издание.

Пожарные прибыли через 15 минут и потушили огонь. О пострадавших или задержанных не сообщается.