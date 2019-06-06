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Пхеньян считает, что США тайно разрабатывают план "агрессивной войны"

Пхеньян считает, что США тайно разрабатывают план "агрессивной войны"
02:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Высокопоставленные должностные лица КНДР считают, что США готовятся к войне с Северной Кореей.

"Высокопоставленные должностные лица Северной Кореи в среду сказали, что дипломатические шаги президента Трампа - только ширма и Вашингтон тайно разрабатывает план "агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти слова стали прямой реакцией на обновленную Индо-Тихоокеанскую стратегию Пентагона, обнародованную в конце прошлой недели. В документе, что перекликается с выступлением в Азии исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанагана, Северную Корею называют «государством-нарушителем».

По мнению северокорейских чиновников, это подтверждает, что, несмотря на попытки Трампа делать определенные дипломатические шаги, США все-таки хотят войны.

Как сообщалось, первая в истории встреча двух лидеров США и КНДР состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. Она завершилась подписанием документа, согласно которому Северная Корея обязалась осуществить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.

27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит с участием лидеров США Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына. Ожидалось, что они подпишут совместное соглашение, однако руководители государств не достигли согласия из-за требований КНДР об отмене санкций, введенных США.

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Все по теме:

США, Ким Чен Ын, План, Пхеньян, Агрессивная война.
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