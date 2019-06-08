"Мы - мирный народ": Мадуро открывает границу с Венесуэлой

Новости мира: Спустя несколько месяцев президент Венесуэлы Николас Мадуро открывает границу с Колумбией.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился снова открыть закрытую в феврале 2019 года границу Венесуэлы с Колумбией.

Об этом он написал в своем Twitter 8 июня.

"Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы – мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", – написал он.

En ejercicio pleno de nuestra soberanía, he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el Estado Táchira, a partir de este sábado #8Jun. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente nuestra independencia y autodeterminación. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 июня 2019 г.

Напомним: Мадуро заявил о разрыве отношений с Колумбией 23 февраля. Он также отметил, что колумбийские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение суток. В свою очередь глава колумбийского МИД сказал, что дипломаты в самое ближайшее время покинут Венесуэлу, а глава государства Николас Мадуро будет нести ответственность "за любой акт агрессии в отношении находящихся в Венесуэле колумбийских дипломатов".