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"Мы - мирный народ": Мадуро открывает границу с Венесуэлой

"Мы - мирный народ": Мадуро открывает границу с Венесуэлой
08:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Спустя несколько месяцев президент Венесуэлы Николас Мадуро открывает границу с Колумбией.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился снова открыть закрытую в феврале 2019 года границу Венесуэлы с Колумбией.

Об этом он написал в своем Twitter 8 июня.

"Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы – мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", – написал он.

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Напомним: Мадуро заявил о разрыве отношений с Колумбией 23 февраля. Он также отметил, что колумбийские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение суток. В свою очередь глава колумбийского МИД сказал, что дипломаты в самое ближайшее время покинут Венесуэлу, а глава государства Николас Мадуро будет нести ответственность "за любой акт агрессии в отношении находящихся в Венесуэле колумбийских дипломатов".

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Колумбия, Венесуэла, Николас Мадуро.
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