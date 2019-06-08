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Суббота, 08.06.2019

Появилось видео опасного маневра эсминца РФ у крейсера США (Видео)

Российский эсминец мог столкнуться с крейсером США в Филиппинском море, стороны обвиняют в случившемся друг друга. ВМС США заявили в пятницу, что российский эсминец чуть не столкнулся с одним из американских крейсеров с управляемыми ракетами в Филиппинском море. ВМС США осудили инцидент как "опасный и непрофессиональный". "Во время операции в Филиппинском море российский эсминец "Удалой I DD 572" совершил опасный маневр против USS Chancellorsville", - сказал командующий 7-м флотом США Клейтон Досс. Он описал российское утверждение о том, что американский корабль действовал опасно, как "пропаганду". Российский эсминец пришел на расстоянии от 15 до 30 метров от американского крейсера. Российская же сторона обвиняет в случившемся американцев.
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США, Эсминец, ВМС США, Филлипинское море.
10:23 Сегодня Телеграф
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