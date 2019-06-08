Наступление на Триполи: Правительство Ливии осудило бездействие мира

Новости мира: В Ливии осудили бездействие мира на фоне атак армии Хафтара.

Правительство национального согласия (UMH) Ливии осуждает бездействие мирового сообщества на фоне атак Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара на некоторые гражданские объекты в Триполи. Об этом говорится в заявлении Президентского совета UMH.

В заявлении отмечается, что Ливийская национальная армия генерала Хафтара преднамеренно атаковала два полевых госпиталя в районах Севани и Айн Зара на юге Триполи, в результате чего пострадали врачи, медперсонал и мирные жители.

Также удары нанесены по некоторым гражданским объектам в Триполи, в том числе в районе Завийя, говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что аэропорт Митига в последние сутки подвергался ударам два раза.

Подразделения Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара четвертого апреля начали наступление на Триполи. Войска Хафтара штурмуют столицу в основном с южного направления. Ожесточенные бои с вооруженными формированиями заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа продолжаются уже два месяца. В ответ силы Правительства национального примирения начали контрнаступление "Буркан аль-Гадаб" ("Гнев вулкана").

После революции 17 февраля 2011 года Ливия вступила в полосу политической нестабильности. В стране были сформированы сразу два правительства – Палата представителей в городе Тобрук и Всеобщий национальный конгресс в Триполи. В подчинении обеих правительств имеются вооруженные формирования.

17 декабря 2015 года при посредничестве ООН в Марокко было подписано политическое соглашение, на основании которого было создано Правительство национального согласия.