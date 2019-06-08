Наступление на Триполи: Правительство Ливии осудило бездействие мира

Правительство национального согласия (UMH) Ливии осуждает бездействие мирового сообщества на фоне атак Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара на некоторые гражданские объекты в Триполи. Об этом говорится в заявлении Президентского совета UMH.
В заявлении отмечается, что Ливийская национальная армия генерала Хафтара преднамеренно атаковала два полевых госпиталя в районах Севани и Айн Зара на юге Триполи, в результате чего пострадали врачи, медперсонал и мирные жители.
Также удары нанесены по некоторым гражданским объектам в Триполи, в том числе в районе Завийя, говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что аэропорт Митига в последние сутки подвергался ударам два раза.
Подразделения Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара четвертого апреля начали наступление на Триполи. Войска Хафтара штурмуют столицу в основном с южного направления. Ожесточенные бои с вооруженными формированиями заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа продолжаются уже два месяца. В ответ силы Правительства национального примирения начали контрнаступление "Буркан аль-Гадаб" ("Гнев вулкана").
После революции 17 февраля 2011 года Ливия вступила в полосу политической нестабильности. В стране были сформированы сразу два правительства – Палата представителей в городе Тобрук и Всеобщий национальный конгресс в Триполи. В подчинении обеих правительств имеются вооруженные формирования.
17 декабря 2015 года при посредничестве ООН в Марокко было подписано политическое соглашение, на основании которого было создано Правительство национального согласия.