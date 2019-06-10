Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Загрязнение реки Рось: Гройсман заявляет об отсутствии опасности
Загрязнение реки Рось: Гройсман заявляет об отсутствии опасности
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Елена Зеленская рассказала о своей лучшей подруге
Елена Зеленская рассказала о своей лучшей подруге

Новая Зеландия уходит из Ирака

Новая Зеландия уходит из Ирака
14:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Новая Зеландия решила вывести свои войска из Ирака.

Кабинет министров Новой Зеландии решил вывести своих военных из Ирака в июне следующего года.

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает NZ Herald.

"Четыре года назад Новая Зеландия взяла на себя обязательство перед иракским правительством и Коалицией обучать ISF (Иракские силы безопасности - ред.) в Таджи и повысить их способность победить и предотвратить возрождение ИГИЛ. В течение следующих 12 месяцев Новая Зеландия сможет свернуть (свои войска - ред.) и завершить это обязательство", - сказала Ардерн.

В настоящее время в Ираке находятся 95 новозеландских военнослужащих. В июле 2019 года их численность сократится до 75, в январе 2020 - до 45, а к июню 2020 планируется полное завершение миссии.

Иран представил систему ПВО собственной разработки

Отмечается также, что Новая Зеландия увеличит свое финансирование для стабилизации Ирака до 3 миллионов долларов в год в течение следующих трех лет, начиная с 2,4 миллионов долларов в 2018-1919 годах. Целью финансирования является помощь общинам для восстановления после конфликта с ИГИЛ.

Как сообщалось, с 2015 года военные Новой Зеландии совместно с Австралией занимались подготовкой сил безопасности Ирака в рамках коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирак, Новая Зеландия, Джасинда Ардерн, ISF.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
04 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
05 Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно
Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Тимошенко возглавила список &quot;Батькивщины&quot;
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.06 - 9.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь