Новая Зеландия уходит из Ирака

Новости мира: Новая Зеландия решила вывести свои войска из Ирака.

Кабинет министров Новой Зеландии решил вывести своих военных из Ирака в июне следующего года.

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает NZ Herald.

"Четыре года назад Новая Зеландия взяла на себя обязательство перед иракским правительством и Коалицией обучать ISF (Иракские силы безопасности - ред.) в Таджи и повысить их способность победить и предотвратить возрождение ИГИЛ. В течение следующих 12 месяцев Новая Зеландия сможет свернуть (свои войска - ред.) и завершить это обязательство", - сказала Ардерн.

В настоящее время в Ираке находятся 95 новозеландских военнослужащих. В июле 2019 года их численность сократится до 75, в январе 2020 - до 45, а к июню 2020 планируется полное завершение миссии.

Отмечается также, что Новая Зеландия увеличит свое финансирование для стабилизации Ирака до 3 миллионов долларов в год в течение следующих трех лет, начиная с 2,4 миллионов долларов в 2018-1919 годах. Целью финансирования является помощь общинам для восстановления после конфликта с ИГИЛ.

Как сообщалось, с 2015 года военные Новой Зеландии совместно с Австралией занимались подготовкой сил безопасности Ирака в рамках коалиции по борьбе с ИГИЛ.