Трамп заявил, что Германия делает ошибку, полагаясь на "Северный поток 2"

Новости мира: Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за закупки рос

Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы Германии по строительству газопровода "Северный потока 2".

"Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", - заявил Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме 12 июня.

Как сообщает "Голос Америки" президент США раскритиковал Германию за закупки российского газа и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против газового проекта "Северный поток 2".

"Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии" за газ, - отметил Трамп.

Именно Германия может заблокировать этот процесс, перестав покупать российский газ, убежден президент США.

"Германия имеет возможность заблокировать трубопровод, - сказал он. - Знаете как? Не покупать российский. Германия решила купить огромный процент своих энергоносителей в России"- рассказал президент США.

Он поделился соображениями о том, что немецкий народ не доволен решением покупать российский газ, ведь это делает "Германию заложницей России".

Германия настаивает на том, чтобы после ввода нового газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину был сохранен.