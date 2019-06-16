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В Сомали задержали подозреваемого в совершении теракта

В Сомали задержали подозреваемого в совершении теракта
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: В Сомали полиция задержала одного из подозреваемых в совершении теракта.

Полиция Сомали подтвердила факт ареста подозреваемого в совершении теракта с применением самодельного взрывного устройства, размещенного в автомобиле, в субботу в Могадишо.

Заместитель начальника полиции Закия Хуссейн подтвердила, что в результате атаки никто не пострадал. Само же устройство сработало возле КПП на перекрестке КМ4.

"Водитель автомобиля, на котором было установлено взрывное устройство, был задержан, в результате взрыва никто не пострадал", -- сообщила Хуссейн в своем заявлении.

Она также сообщила, что еще один автомобиль, снаряженный взрывчаткой, взорвался вблизи перекрестка Саид.

Там количество погибших увеличилось до девяти человек.

Комиссар Сомали полиции Башир Абди Мухаммед заявил журналистам, что "девять человек были убиты, 25 получили ранения после взрыва бомбы возле перекрестка Саид".

Два взрыва прогремели в столице Сомали: 8 погибших, 16 раненых

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за последние два теракта в столице Сомали, однако экстремистская группировка "Аш-Шабаб", которая борется за свержение правительства, обычно совершает в Сомали подобные атаки.

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Теракт, Сомали, Взрыв.
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