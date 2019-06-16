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В Новой Зеландии столкнулись 2 легкомоторных самолета, есть погибшие

В Новой Зеландии столкнулись 2 легкомоторных самолета, есть погибшие
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В Новой Зеландии в небе над городом Мастертон произошло столкновение двух легкомоторных самолетов, погибли два пилота.

Полиция Новой Зеландии подтвердила факт гибели двух пилотов легкомоторных самолетов, которые столкнулись в небе над Мастертон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт полиции страны.

"Мы можем подтвердить, что два человека погибли в результате аварии легкомоторных самолетов в Мастертон сегодня утром", - говорится в сообщении правоохранителей.

По данным полиции, на месте аварии работают экстренные службы, дороги у места падения самолета перекрыты. Администрация гражданской авиации получила рекомендации.

Напомним, в Бразилии, в международном аэропорту им. Эдуардо Гомеса в городе Манаус пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку. В момент происшествия на борту ATR 42 находились 34 человека, двое из которых получили легкие ранения. Самолет, который должен был пройти по маршруту Манаус – Карауари, вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета. При посадке экипаж самолета не смог выпустить шасси, поэтому воздушное судно приземлилось на "брюхо".

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Новая Зеландия, Столкновение, Погибли пилоты, Мастертон, Два легкомоторных самолета.
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