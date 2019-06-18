В Индонезии автобус слетел с дороги из-за поведения пассажира

Новости мира: В аварии погибло 12 человек.

В результате действий одного из пассажиров, автобус слетел в кювет в Индонезии, в результате аварии погибло 12 человек. Об этом сообщает BBC.

«Двенадцать человек погибли, а десятки других получили повреждения, после того, как пассажир выхватил руль автобуса в Западной Яве, Индонезия, вызвав падение транспорта в кювет», - говорится в сообщении.

Свидетели рассказали, что пассажир поссорился с водителем и попытался захватить контроль над автобусом на высокогорной дороге в Маджаленге.

В результате действий пассажира автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями, в результате аварии еще одно грузовое авто перевернулось. Количество жертв сейчас 12.

Полиция расследует инцидент и обратилась к свидетелям и потерпевшим за детальной информацией.