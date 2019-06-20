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Боевики атаковали поселок в Буркина-Фасо: 17 человек погибли

Боевики атаковали поселок в Буркина-Фасо: 17 человек погибли
05:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Во время нападения боевиков на поселок в Буркина-Фасо убиты 17 человек.

17 мирных жителей были убиты во время нападения вооруженной группы боевиков на одно из селений на севере Буркина-Фасо. Об этом, как сообщил в среду AFP, заявил представитель министерства обороны страны, передает УНН.

По информации издания, "группа исламских радикалов атаковала населенный пункт Белхид в северной провинции Соума". После этого экстремисты скрылись в неизвестном направлении.

С 2015 года северные районы этой африканской страны часто подвергаются атакам радикалов. В последнее время вооруженные боевики регулярно совершают нападения в зонах вблизи границы с Бенином и Того.

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В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции по выявлению и ликвидации баз террористов.

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Боевики, Нападение, Буркина-Фасо, Соума.
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