Боевики атаковали поселок в Буркина-Фасо: 17 человек погибли

Новости мира: Во время нападения боевиков на поселок в Буркина-Фасо убиты 17 человек.

17 мирных жителей были убиты во время нападения вооруженной группы боевиков на одно из селений на севере Буркина-Фасо. Об этом, как сообщил в среду AFP, заявил представитель министерства обороны страны, передает УНН.

По информации издания, "группа исламских радикалов атаковала населенный пункт Белхид в северной провинции Соума". После этого экстремисты скрылись в неизвестном направлении.

С 2015 года северные районы этой африканской страны часто подвергаются атакам радикалов. В последнее время вооруженные боевики регулярно совершают нападения в зонах вблизи границы с Бенином и Того.

В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции по выявлению и ликвидации баз террористов.