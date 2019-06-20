Трамп подтвердил встречу с Путиным: Хочу поладить с РФ, думаю так и будет

Новости мира: Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что хочет поладить с Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 28 июля в Японии. Об этом он заявил в среду в интервью Fox News, передает УНН.

"Я хочу поладить с Россией и я думаю, так и будет. Я хочу ладить с Китаем и я думаю, что мы будем ладить. Я на самом деле встречаюсь с ними на следующей неделе в Японии на G20", - сказал Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял о намерениях встретится с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита "Большой двадцатки".

Ранее, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что вопрос Украины, который, также, включает в себя необходимость освобождения российской стороной украинских кораблей и моряков, все еще остается на повестке дня отношений США и РФ. Волкер также напомнил, что Международный трибунал по морскому праву вынес решение по этому делу в пользу Украины.