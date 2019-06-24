Трамп поднимет вопрос Украины и освобождения моряков на встрече с Путиным

Новости мира: Президент США намерен встретиться с российским лидером на саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится 28-29 июня в Осаке (Япония).

На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.

Такое убеждение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу", которое вышло в эфир 23 июня.

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом относительно того, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече - ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно", - заявил Климкин.

"Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (плененных Россией украинских моряков - ред.) там тоже будет присутствовать", – добавил он.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Российской Федерации Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится 28-29 июня в Осаке (Япония).