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Помпео: к нападению на аэропорт в Саудовской Аравии причастен Иран

Помпео: к нападению на аэропорт в Саудовской Аравии причастен Иран
06:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В нападении один человек погиб, двадцать один получил ранения

Атака на гражданский аэропорт Абха в Саудовской Аравии с применением вооруженных дронов была спланирована и организована Ираном. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы во второй раз на протяжении двух недель провели атаку беспилотников на аэропорт Абха в Саудовской Аравии. По предварительным сообщениям, один человек погиб, двадцать один получил ранения", - отметил глава Госдепа.

Он назвал "неприемлемыми" эти атаки, от которых пострадали невинные гражданские люди. Эти нападения, по его словам, "также создают риски для американцев", которые живут и работают в Саудовской Аравии, а также путешествуют по этой стране.

В этой связи Помпео заявил, что хуситы, пользующиеся поддержкой Тегерана, должны положить конец "безрассудным и провокационным атакам иранского режима". Он призвал хуситов заниматься “конструктивным политическим процессом под эгидой ООН для прекращения конфликта”, а также придерживаться обязательств, которые они взяли на себя на переговорах в Швеции.

"Кое-кто хочет изобразить йеменский конфликт как изолированную гражданскую войну, без четкого агрессора. Но ведь это не так. Это расширение конфликта и гуманитарной катастрофы, которые инициировала и пытается закрепить Исламская Республика Иран", - заявил Помпео.

Он подчеркнул, что иранский режим годами поставлял деньги и оружие своего Корпуса стражей исламской революции для поддержки хуситов, воюющих на территории Йемена.

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Аэропорт, Иран, Саудовская Аравия, Нападение, Майкл Помпео.
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