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Четверг, 27.06.2019

Трамп резко ответил на вопрос о теме беседы с Путиным: Не ваше дело (Видео)

Президент США Дональд Трамп считает, что прессе необязательно знать, о чем он будет разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Журналист Аарон Рупар показал видео, на котором американский президент отмахивается от соответствующего вопроса. Репортеры пытались выяснить, какие темы Трамп поднимет при беседе с Путиным. "У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу — не ваше дело. Дальше!" - ответил президент США. Ранее сообщалось, что президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня, беседа может продлиться около часа.
УНИАН
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15:18 Сегодня Телеграф
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