В Тунисе взорвались две бомбы: есть погибшие

Новости мира: Мощные взрывы прогремели в Тунисе из-за взрыва неизвестного устройства, предположительно, террориста-смертника.

В городе Тунис в четверг прогремел второй взрыв, сообщает радиостанция "Франс энфо" со ссылкой на тунисское МВД.

Отмечается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник близ отделения полиции в столичном районе Эль-Горжани.

По данным французских СМИ, в результате второго взрыва пострадали не менее четырех человек.

Первый мощный взрыв прогремел ранее в четверг в районе улицы Шарля де Голля в городе Тунис - недалеко от посольства Франции. По сообщениям, ранения тогда получили пять человек, двое из которых - полицейские.

В результате двух взрывов, прогремевших почти одновременно в четверг в столице Туниса, погиб один человек, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на тунисские власти.

По их данным, жертвой терактов стал сотрудник полиции. Кроме того, еще восемь получили ранения. Среди них - мирные жители.