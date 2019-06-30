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Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла

Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
04:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил в небо столб пепла, высотой около 1,5 км.

Активность вулкана Попокатепетль, расположенного близ Мехико, снова начала расти после нескольких дней относительного затишья.

В ночь на субботу он выбросил столб пепла высотой около 1,5 км, сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий, передает УНН.

По предварительным данным, в ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов, расположенных на северо-запад от Попокатепетль. Уровень угрозы в районе вулкана, который был повышен в конце марта 2019 года, не изменился. Власть продолжает круглосуточно отслеживать его активность.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, достигает высоты 5,42 км и входит в число крупнейших и самых активных вулканов на территории латиноамериканской страны.

Напоминаем, в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Камеры наблюдения, которые постоянно следят за огненной горой, зафиксировали столбы дыма и пепла. Облака дыма увидели также жители столицы страны Мехико.

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Мексика, Мехико, Вулкан, Пепел, Извержение.
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