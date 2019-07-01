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Понедельник, 01.07.2019

Мексиканский город засыпало мощным градом - слой льда достигает одного метра

Густонаселенный мексиканский город Гвадалахара 30 июня накрыл мощный град. Ледовые сугробы местами достигали метровой высоты.  Около 200 домов и предприятий повреждено, свыше 50 автомобилей оказались под слоем льда.
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