Трюдо: Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия

Новости мира: Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для покупок канадского оружия. И это позитивное решение", - сказал он на брифинге с Владимиром Зеленским во вторник в Торонто, сообщает пресс-служба президента Украины.

Трюдо указал, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине. "И продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование", - отметил он.

Премьер Канады подчеркнул, что для Украины важна поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается, особенно, когда речь идет о незаконном вторжении России на территорию Украины.

"И именно поэтому мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России", - резюмировал Трюдо.