Встреча Зеленского с Волкером: РФ не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе

Новости мира: Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, свидетельством чего является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации "нормандского формата" и разведения сил и средств в Станице Луганской.

"В то же время Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной "Хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе, и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи Зеленского со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Торонто.

Зеленский также поблагодарил Волкера за всё, что лично спецпредставитель и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.