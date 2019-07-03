Трюдо заявил, что Канада готова ужесточить антироссийские санкции

Новости мира: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал решение Совета Европы вернуть России полноправное членство в организации.

Канада готова рассмотреть расширение санкций против России за нарушение ею международного законодательства и вторжение в Украину. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“По нашему убеждению, очень важно, чтобы Россия действительно продемонстрировала позитивные действия. Мы и в дальнейшем твердто будем стоять с Украиной, в том числе накладывая санкции на российских чиновников. Мы всегда будем это делать, поскольку являются друзьями Украины”, - сказал Трюдо.

Он также раскритиковал решение Совета Европы вернуть России полноправное членство в организации. “Мы были разочарованы возвращением России в Совет Европы, вопреки тому, что захваченные в Азове украинские моряки не были возвращены”, - подчеркнул премьер-министр Канады.

В то же время Трюдо добавил, что согласовывает антироссийскую санкционнную политику с международными партнерами. “Мы имеем едва ли не самый длинный перечень санкций против России среди всех стран мира, однако делаем это параллельно с нашими международными союзниками и партнерами, поскольку очень обеспокоены за действия российского флота против Украины”, - подытожил глава правительства.