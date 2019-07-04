Евросоюз призвал Россию отменить ограничительные меры против Грузии

Новости мира: Евросоюз призывает Россию использовать очередной раунд международных консультаций в Женеве, который начался 3 июля, чтобы уменьшить напряжение.

Европейский Союз призвал Россию отменить меры по ограничению свободы движения между РФ и Грузией, а также в пунктах пропуска на административной границе с Абхазией. Соответствующее заявление спикера ЕС размещено на сайте Европейской службы внешних дел .

«Последнее развитие в отношениях между Российской Федерацией и Грузией содержит риск негативного воздействия на граждан обеих стран. Мы считаем решение России запретить полеты в Грузию с 8 июля неоправданным и непропорциональным мероприятием », - говорится в заявлении.

Как отмечается, введенные дополнительные ограничения в пунктах пересечения админграниц с Абхазией серьезно препятствуют свободе перемещения людей и вызывают дополнительные осложнения для населения. Такие ограничения необходимо отменить, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации.

В этой связи Евросоюз призывает Россию использовать очередной раунд международных консультаций в Женеве, который начался сегодня, чтобы уменьшить напряжение.

«Обязательства Европейского Союза по мирному урегулированию конфликта в Грузии остается таким же крепким, как всегда. Европейский Союз вновь выражает твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ », - подчеркнул представитель Евросоюза.