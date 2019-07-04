Скачать
Четверг, 04.07.2019
Возможная отмена закона люстрации: в партии Порошенко обещают акцию под КСУ
Возможная отмена закона люстрации: в партии Порошенко обещают акцию под КСУ
Выборы в Раду: в ЦИК прокомментировали реакцию Авакова на регистрацию Клюева
Выборы в Раду: в ЦИК прокомментировали реакцию Авакова на регистрацию Клюева
Уимблдон-2019: Цуренко пробилась во 2-й раунд парной сетки
Уимблдон-2019: Цуренко пробилась во 2-й раунд парной сетки
Свадьба Евгения Кота и Натальи Татаринцевой: новые фото с экзотической церемонии
Свадьба Жени Кота: новые фото с экзотической церемонии

Евросоюз призвал Россию отменить ограничительные меры против Грузии

Евросоюз призвал Россию отменить ограничительные меры против Грузии
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Евросоюз призывает Россию использовать очередной раунд международных консультаций в Женеве, который начался 3 июля, чтобы уменьшить напряжение.

Европейский Союз призвал Россию отменить меры по ограничению свободы движения между РФ и Грузией, а также в пунктах пропуска на административной границе с Абхазией. Соответствующее заявление спикера ЕС размещено на сайте Европейской службы внешних дел .

«Последнее развитие в отношениях между Российской Федерацией и Грузией содержит риск негативного воздействия на граждан обеих стран. Мы считаем решение России запретить полеты в Грузию с 8 июля неоправданным и непропорциональным мероприятием », - говорится в заявлении.

Как отмечается, введенные дополнительные ограничения в пунктах пересечения админграниц с Абхазией серьезно препятствуют свободе перемещения людей и вызывают дополнительные осложнения для населения. Такие ограничения необходимо отменить, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации.

В этой связи Евросоюз призывает Россию использовать очередной раунд международных консультаций в Женеве, который начался сегодня, чтобы уменьшить напряжение.

«Обязательства Европейского Союза по мирному урегулированию конфликта в Грузии остается таким же крепким, как всегда. Европейский Союз вновь выражает твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ », - подчеркнул представитель Евросоюза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Грузия, Евросоюз, Ограничительные меры против Грузии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах
02 РФ в ПАСЕ: В Конгрессе США подготовили проект резолюции в поддержку Украины
03 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
04 Выборы в Раду: в ЦИК прокомментировали реакцию Авакова на регистрацию Клюева
05 Возможная отмена закона люстрации: в партии Порошенко обещают акцию под КСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены еще двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены еще двое украинских военнослужащих
В &quot;Голосе&quot; настаивают на усилении механизма люстрации
В "Голосе" настаивают на усилении механизма люстрации
II Форум регионов в Житомире: Зеленский направил приглашение Лукашенко
II Форум регионов: Зеленский пригласил Лукашенко
Медики рассказали, стоит ли есть холодное мороженое в жару
Медики рассказали, стоит ли есть холодное мороженое в жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь