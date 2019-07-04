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Суд в оккупированном Крыму оставил тяжелобольного Бекирова в СИЗО

Суд в оккупированном Крыму оставил тяжелобольного Бекирова в СИЗО
06:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Эдем Бекиров во время судебного заседания заявил, что "хочет жить", но "это затруднительно" в условиях СИЗО.

Судья подконтрольного России так называемого Верховного суда Крыма Михаил Соболюк не удовлетворил апелляцию защиты и оставил меру пресечения арестованному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову без изменений.

"Одно то, что ФСБ подозревает Бекирова в совершении тяжкого преступления не может быть основанием для того, чтобы содержать моего подзащитного в пыточных условиях. Тем не менее, суд стандартно проигнорировал все то, о чем говорила защита. Мне кажется, что суду проще принять такое решение, чем разбираться, о чем говорят адвокаты и сам Бекиров. По факту, человек каждый день находится в пыточных условиях следственного изолятора, а Россия не может ему обеспечить хоть какие-то условия содержания", – заявил Ладин.

Сам Бекиров во время судебного заседания заявил, что "хочет жить", но "это затруднительно" в условиях СИЗО.

"Считаю дело против себя сфабрикованным сотрудниками ФСБ", – заявил Бекиров.

Как отметил адвокат, суд по делу Бекирова начался с опозданием в три часа. Публичных комментариев стороны обвинения по этим заявлениям Бекирова и его защиты нет.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека 11 июня вынес решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно поместить его в больницу.

Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Бекирова, который содержится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыма.

Российская рокуратура Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.

Бекиров является инвалидом.

28 мая адвокат Бекирова Ислям Велиляев после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя сообщил о критическом ухудшении его состояния здоровья. По словам Велиляева, помимо боли в сердце, головных болей, проблемах с поджелудочной железой, онемения ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, у Бекирова появились приступы удушья и кашель с кровью.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный "суд" Симферополя арестовал Бекирова.

Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

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Крым, Суд, СИЗО, Эдем Бекиров.
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