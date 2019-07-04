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МИД Кубы обвинило США в нарушении международного права

МИД Кубы обвинило США в нарушении международного права
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На Кубе американские санкции назвали нарушением международного права.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал введение Соединенными Штатами санкций в отношении Гаваны незаконными.

Об этом он заявил в Twitter.

"США не имеют права налагать односторонние меры на предприятия Кубы или любой другой страны, которая торгует с Венесуэлой. Это нарушение международного права, правил, регулирующих торговлю, и посягательства на отношения с суверенными государствами", - заявил Родригес.

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Как сообщалось, накануне Вашингтон ввел санкции против кубинской государственной компании Cubametales, которая пыталась обойти введенные ранее ограничения по продаже режимом Мадуро венесуэльской нефти.

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США, Санкции, Куба, Венесуэла.
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