Протесты в Судане: оппозиция и военные договорились о переходном правительстве

Новости мира: Военные и оппозиция в Судане договорились создать переходное правительство.

Руководящие генералы Судана и лидеры протестных акций достигли соглашения о создании в стране переходного правительства.

Об этом пишет AFP.

"Обе стороны договорились о создании суверенного совета, президентство в котором будет чередоваться между военными и гражданскими, сроком на три года или чуть больше", — сообщил посредник от Африканского союза Мухаммед эль Хачен Лебатт.

Как отмечается, договоренности были достигнуты после почти двухдневных переговоров между представителями армии Судана и лидерами протестов. Стороны никак не могли договориться, кто будет руководить страной во время переходного периода после свержения диктатора — военные или гражданские.

Они также договорились начать расследование актов насилия, происходивших в последние недели.

Как сообщалось, 12 апреля в результате военного переворота от власти был отстранен многолетний президент Судана Омар аль-Башир. Сейчас он находится в тюрьме. Функции правительства взял на себя военный совет. Однако руководители акций протеста, которые были направлены против 75-летнего аль-Башира, не приняли новую власть и призвали к дальнейшему сопротивлению. В столице страны Хартуме продолжались многотысячные демонстрации, участники которых требовали сформировать гражданское переходное правительство.

15 мая военные и оппозиция достигли согласия относительно переходного периода и формирования общего временного правительства. Впрочем, впоследствии переговоры зашли в тупик и были прерваны, поскольку военные и оппозиционеры не могли определить, кто именно - военный или гражданский - должен возглавить это переходное правительство.

После событий 3 июня руководители армии заявили, что не будут садиться за стол переговоров с оппозицией. В то же время впоследствии под давлением международного сообщества военные признали готовность к дальнейшим переговорам, но оппозиционеры исключили проведение переговоров, обвинив военных в "убийствах людей".