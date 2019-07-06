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Россию уличили во вмешательстве в выборы африканских стран

Россию уличили во вмешательстве в выборы африканских стран
12:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Внешняя политика Российской Федерации по вмешательству в выборы добралась до африканских стран.

В Ливии задержали двух граждан РФ по подозрению в попытке повлиять на президентские выборы в этой и других африканских странах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Генеральную прокуратуру Ливии.

"Ливийские силы безопасности арестовали двух мужчин, обвиняемых в работе на российской ботоферме, которые пытались повлиять на выборы в нефтяном государстве (в Ливии – ред.) и других африканских странах", - говорится в сообщении.

В письме ливийской прокуратуры говорится, что россияне пытались организовать встречу с Саифом аль-Исламом Каддафи, одним из сыновей убитого в 2011 году бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи, который пользуется поддержкой Москвы.

У задержанных россиян изъяли ноутбуки и карты памяти, на них обнаружили данные, указывающие: задержанные работали в компании, которую называют "фабрикой троллей", "специализирующейся на воздействии на выборах, которые должны состояться в нескольких африканских государствах", включая Ливию, отметили в ливийской Генеральной прокуратуре.

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Два чиновника ливийского правительства с непосредственным доступом к делу подтвердили подлинность документа.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что хочет проверить эту информацию.

"Мы не получили официального уведомления от ливийской стороны по этому вопросу", - сообщила пресс-служба МИД РФ.

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Россия, Ливия, РФ, Выборы в Ливии.
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